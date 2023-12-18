الفنان هشام عاشور عن ظهوره بـ«حلق» في مهرجان الجونة: ده جهاز من برة مصر للتخسيس

ردّ الفنان هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، على حالة الجدل التي سببها مؤخرًا بعد ظهوره مرتديًا «حلق» في أذنه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قائلًا ، إنَّ ما يرتديه ليس حلق ولكنه له علاقة بالتخسيس وخسارة الوزن تم تركيبه في الخارج، وذلك لأنه يقدم شخصية في عمل جديد تستدعي خسارة كبيرة في الوزن.

وتابع الفنان هشام عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تعليقات من الجمهور كانت مؤذية للغاية دون أن يعرفوا سبب ارتدائي لهذا الشيء في اذني».

تفاصيل مشاركة هشام عاشور في مهرجان الجونة السينمائي

يُذكر أنَّ الفنان هشام عاشور، يشارك في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة المقامة حاليا بفيلم «المعزة» الذي يظهر فيه بشكل خاص هو وزوجته الفنانة نيللي كريم.