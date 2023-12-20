هشام عاشور يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في فيلم «المعزة»

حرص الفنان هشام عاشور، على حضور ريد كاربت فيلم «المعزة»، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

تفاصيل مشاركة هشام عاشور بالفيلم

وقال الفنان هشام عاشور لـ«الوطن»، إنه يظهر ضيف شرف في فيلم المعزة قائلاً: «بعمل شخصية واحد ببيع بنت صغيرة في سوق النخاسة للأسف».

وكشف عاشور أن الشخصية التي يقدمها يظهر من خلالها بلوك مختلف تماما قائلا: «ممكن الجمهور ميعرفش إنه أنا من كتر ما شكلي متغير ومختلف تماما».

أبطال الفيلم

وانطلقت، منذ قليل، ريد كاربت فيلم المعزة، خلال فعاليات مهرجان الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان أحمد مجدي، مايا تاليم، جيسيكا من أبطال الفيلم.