لطلاب الجامعات.. 7 محاذير تجنبها عند دخول الامتحانات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كليات الجامعات في عدد من المحافظات، وفقا للخطة الزمنية المقررة.

ووضعت عدة محاذير لضبط العملية الامتحانية التي قد يصل إحداها لحبس الطالب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 محاذير يجب تجنبها عند دخول الامتحانات، وهي ضوابط مهمة يجب معرفتها من كل طلاب الجامعات لتجنبها.

ضوابط الامتحانات في الجامعات

- يعد أهم تحذير فيما يخص ترويج أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء داخل اللجان أو خارجها، حيث أن عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه بحسب القانون رقم 205 لسنة 2020.

سببان يحيلان الطالب للتحقيق أثناء الامتحانات

- بعدم السماح للطلاب باصطحاب الموبايل داخل اللجنة وإلا اعتبر شروع في الغش حتى ولو كان مغلقا ويحال الطالب للتحقيق.

- مخالفة تعليمات رئيس اللجنة اثناء الامتحان تعتبر إخلال بنظام الامتحان ويحال المتسبب في ذلك للتحقيق.

ضوابط دخول الامتحانات في الجامعات

- لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد بدء الامتحان إلا بعذر مقبول وبحد أقصى 15 دقيقة.

- الالتزام بأماكن الجلوس المعلنة.

- التأكد من تطابق رقم نموذج الإجابة مع رقم نموذج الأسئلة مع بدء الامتحان.

- من مسؤوليات الطالب التأكد من عدد صفحات الامتحان وأنها كاملة غير منقوصة.