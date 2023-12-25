الجامعات: نتائج امتحانات الترم الأول ستكون خلال 5 أيام من انتهائها

قال عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إن هناك عددا من الكليات بدأت بها أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، خاصة الكليات ذات الكثافة العالية مثل كليات التجارة والآداب والحقوق، موضحين أن خلال شهر يناير ستنتظم باقي الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأن جداول الامتحانات راعت مواعيد الأعياد للأخوة الأقباط، منوهين بأن نتائج الامتحانات ستكون خلال 5 أيام من انتهائها، وذلك بسبب التوسع في نظام البابل شيت والتصحيح الإلكتروني.

امتحانات الجامعات 2023-2024

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لافتًا إلى أن هناك بعض الكليات انطلقت بها أعمال الامتحانات للترم نظرًا للكثافة الكبيرة لديها، موضحًا أنه بشأن نتائج امتحانات الترم فإنه سيجرى الكشف عنها خلال 5 أيام كحد أقصى بغالبية الأقسام والكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، نظراً لأن الامتحانات بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيا أولا بأول.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الامتحانات منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحًا أن نتيجة الترم الأول سيتم الكشف عنها خلال 3 أيام عقب انتهائها لمختلف الأقسام، وذلك بسبب التوسع في التصحيح الإلكتروني، لافتًا إلى أن الامتحانات بالكليات يؤديها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأوضح «شريف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية انتهت من جميع إجراءات الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب الآلي على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية.