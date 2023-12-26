جامعة المنصورة الأهلية تعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء

أعلنت محافظة الدقهلية عن عقد اليوم أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية بحضور الدكتور السيد عبد الخالق رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة في أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية بمبني إدارة جامعة المنصورة، وأعضاء مجلس الأمناء.

مجلس أمناء جامعة المنصورة

وجاء الاجتماع الأول في إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مواكبة الدول المتقدمة وعودة مصر لمكانتها وريادتها مرة أخري، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتوفير فرص عمل للخريجين مؤهلين ومدربين علي أعلي مستوي.

وأكدت محافظة الدقهلية أن انشاء الجامعات الأهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع والتطوير العلمي والبحثي الهائل الذي يشهده العالم من أجل أن يخرج لنا جيل علي أعلي مستوي من الجاهزية لإدارة وتلبية احتياج السوق المحلي في مصر ودمجهم في السوق العالمي.

وأوضحت أن الاجتماع هدف إلي سعي الجميع لتصبح جامعة المنصورة الأهلية هي الأولى بين أقرانها وبين مختلف الجامعات الأخري من خلال تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتذليل كافة العقبات ووضع خطة ورؤية مستقبلية لتطوير العملية التعليمية بها، وإضافة برامج تعليمية أكثر تطور.

إضافة تعليمية جديدة لمحافظة الدقهلية

وأشارت إلي أن جامعة المنصورة الأهلية صرح تعليمي، وإضافة كبيرة وجديدة إلى محافظة الدقهلية لكي تتحول إلي قلعة تعليمي.

وأكد رئيس مجلس الأمناء علي الجهود المبذولة من إدارة جامعة المنصورة والعاملين بها بداية من مراحل الإنشاء والتجهيزات وحتي الافتتاح وانتظام العملية التعليمية بالجامعة، وتوفير سكن فندقي علي أعلي مستوي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدان، إذ تتضمن المرحلة الأولى 10 مباني ، والمرحلة الثانية تشمل 10 مباني إضافية بمساحة 14 فدانًا، وتتنوع هذه المباني بين الخدمية والأكاديمية، وتضم حاليا 12 برنامج.