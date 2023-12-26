أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، على أن تبدأ يوم 18 من شهر يناير المقبل 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، لطلاب المدارس الرسمي واللغات، كالتالي:

- الخميس، 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11.30، ساعتان ونصفمادة التربية الدينية، وتبدأ من الساعة 12 حتى 1:30.

- الأحد، 21 يناير، امتحان مادة الجبر، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30، ساعتان.

- الاثنين، 22 يناير، امتحان مادة الهندسة، والذي يبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان

مادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 ساعتان.

- الثلاثاء، 22 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتانمادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30، ساعتان.

- الأربعاء، 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، ساعتان.

الاستعداد للامتحانات بجميع الإدارات التعليمية

وكشف مصدر في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لـ الوطن، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، ستكون على مستوى 13 إدارة تعليمية، لافتاً إلى أن جميع الإدارات التعليمية بالإقليم أكملت استعداداتها للامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، والتي تجري خلال شهر يناير 2024.