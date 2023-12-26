كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الأسمنت بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2196.94 جنيه، متراجعًا بنحو 4.88 جنيه عن أسعار أمس، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1750 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.