تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24-12-2023 في مصر

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24- 12- 2023 في مصر، بقيمة 60 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2210 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس السبت، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24- 12- 2023 في المصانع والشركات، وهي تسليم أرض المصنع، يُضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 114 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 1930 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان، سجل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويدي، بلغ 2030 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر، بلغ 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المعلم، نحو 1945 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 1990 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المخصوص، سجل 1960 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت الفهد، بلغ 1940 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت السهم، 1960 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويس، جاء بـ2050 جنيهًا للطن.

أسمنت المسلح، سجل 2100 جنيه للطن.