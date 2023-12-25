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أسعار الأسمنت في ختام تعاملات اليوم.. كم سجل الطن؟

كتب:

وليد عبد السلام
03:37 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
أسمنت رمادي

أسمنت رمادي

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 25-12-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2201.82 جنيه، أما أدنى سعر كان في سوهاج مسجلا 1700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 25-12-2023 في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

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