خالد الصاوي يخضع لتدريبات بدنية قاسية لإنقاص وزنه (فيديو)

يخضع حاليًا الفنان خالد الصاوي لتدريبات مُكثفة لمحاولة إنقاص وزنه، الأمر الذي يشغل باله مؤخرًا بشكل كبير، نظرًا لتأثير زيادة الوزن على حالته الصحية الطبيعية.

ونشر الصاوي فيديو له عبر صفحته على إنستجرام، وهو في إحدى صالات الرياضة وهو يمارس رياضة «الكيك بوكسينج»، تِلك الرياضة التي كان يحترفها في شبابه، حيث صرح من قبل خالد الصاوي أنه كان يمارس عددا من الألعاب القتالية لكن اهتمامه بالفن أخذه منها.

يشارك الفنان خالد الصاوي في موسم أفلام رأس السنة من خلال «ليه تعيشها لوحدك»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 يناير المقبل.

أوضح «الصاوي»، في منشور سابق له عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، تفاصيل مشاركته بالفيلم: «إحنا اللي بنمتلك الوقت مش الوقت اللي بيملكنا.. انتظروني في فيلم السنة الجديدة (ليه تعيشها لوحدك؟) بشخصية عمرو الشهاوي تجربة قوية ودور مختلف والحكم لجمهوري العزيز.. تأليف أحمد العزيز.. إخراج حسام الجوهري».