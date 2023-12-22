خالد الصاوي يكشف تفاصيل دوره في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يشارك الفنان خالد الصاوي في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 يناير المقبل.

خالد الصاوي يكشف عن دوره بالفيلم

وأوضح «الصاوي»، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تفاصيل مشاركته بالفيلم، قائلًا: «إحنا اللي بنمتلك الوقت مش الوقت اللي بيملكنا.. انتظروني في فيلم السنة الجديدة "ليه تعيشها لوحدك؟" بشخصية عمرو الشهاوي تجربة قوية ودور مختلف والحكم لجمهوري العزيز.. تأليف أحمد العزيز.. إخراج حسام الجوهري».

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار قصة إنسانية مليئة بالأحداث المثيرة، وهو من بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، محمد رضوان وآخرين.