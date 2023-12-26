خبير دراسات الهجرة: 2023 عام شديد الصعوبة إنسانيا بسبب الهجرة والحروب

قال أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن عام 2023 كان عاما صعبا بل شديد الصعوبة إنسانيًا، بسبب الهجرة والحروب.

أعداد ضخمة من اللاجئين

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ عدد اللاجئين في نهاية 2022 كان 110 ملايين لاجئ، ارتفاعا من 89 مليونا.

وأوضح أن العدد الآن في نهاية العام بلغ 120 مليون نازح، بينهم 7 ملايين نازح في دولة واحدة وهي دولة السودان الشقيقة تشردوا من منازلهم، ومليون لاجئ لدول الجوار.

نحو 450 ألف مشرد داخلي في دولة الكونغو

وذكر أنّ هناك نحو 450 ألف مشرد داخلي في دولة الكونغو بسبب الحروب الداخلية بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي، ولم يشأ العام أن ينتهي إلا بكارثة غزة، التي شردت نحو 1.8 مليون، فالوضع كارثي بكل المقاييس.