افتتاح مصنع لإنتاج الأعلاف في جنوب بورسعيد (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع «إنتاج الأعلاف» في جنوب المحافظة.

زيادة الثروة الحيوانية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، لافتا أن المحافظة شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الآلاف من فرص العمل.

توفير مخزون استراتيجي للأرز

وشملت الجولة تفقد الوزيرين والمحافظ لسير العمل داخل مضرب الأرز، وأشار المحافظ إلى أن المصنع يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

وحرص اللواء هشام آمنة والسيد القصير على التعرف على جودة منتج الأرز، والكميات المتوافرة بالمصنع، حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.