ترميم العمارات السكنية في العريش حرصا على حياة المواطنين

عقد مجلس مدينة العريش، اجتماعًا موسعًا اليوم، مع الهيئات المختلفة، وذلك لتفعيل اتحاد الشاغلين بالمدينة.

وتناول الاجتماع، التأكيد على ترميم العمارات السكنية «القديمة» بالمدينة، حرصًا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك من خلال توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للمحافظة.

اجتماع رئيس المجلس مع منطقة خدمات العريش

وعقد اللواء أسامة الفش رئيس مجلس مدينة العريش اليوم، اجتماعا موسعا ببعض رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش، وبحضور مدير الشؤون القانونية، والإدارة الهندسية، وشئون المجالس واتحاد الشاغلين المعنيين، وذلك لمناقشة تفعيل قرار اتحاد الشاغلين للمساكن المملوكة للمواطنين.

ترميمات دورية للوحدات السكنية

ومن خلال مناقشة محضر الاجتماع، تبين احتياج معظم الوحدات السكنية القديمة لترميمات وصيانة بصفة دورية ومستمرة، وذلك من منطلق حرص الدولة على حياة المواطنين.

ونبه اللواء أسامة الفش، على رؤساء مناطق الخدمات المذكورة والتي يقع في نطاقها وحدات حكومية، بسرعة التحرك لمعالجة وصيانة هذه الوحدات، حرصًا على حياة المواطنين.

كما جرى التنبيه بمتابعة النظافة والتجميل داخل نطاق كل حي بصفة يومية ومستمرة.