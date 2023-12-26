حملات موسعة على المحال التجارية والمطاعم في العريش

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، جاءت بالتعاون بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والعمل ومجلس المدينة.

ووجه المحافظ المديريات والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية علي المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.

تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء وقطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية وبتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الغندور، أن الحملة فتشت على 13 محلًا تجاريًا و3 مطاعم في مدينة العريش، وحررت عددًا من المحاضر المتنوعة، وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

محاضر للمخالفين

بدورها قالت نها نصار، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، إن الحملة حررت 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و24 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وإعدام 24 كيلوجرامًا من اللحم المفروم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و10 كيلوجرامات توابل طعام بها حشرات وغير صالحة للاستخدام و5 كيلوجرامات دواجن مجمدة منتهية الصلاحية و8 كيلوجرامات جبنة مجهولة المصدر و غير محتفظة بخواصها الطبيعية و5 علب فول جاهز بها صدأ وغير مطابقة للمواصفات الصحية و60 علبة زبادي و 5 علب عصير و 2 علبة لبن رائب منتهية الصلاحية.