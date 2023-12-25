سكرتير شمال سيناء: الدولة وفرت وسائل لتيسير تملك الشقق والأراضي

قال أسامة أحمد السيد، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه خلال الفترة الماضية تمت محاربة الإرهاب وتنمية سيناء من جميع النواحي وبدأت بتوجيهات من الرئيس السيسي منذ عام 2014 لإعادة إعمار سيناء، وذلك من خلال التجمعات التنموية بوسط سيناء.

كل فرصة بمليون و200 ألف بمقدار 5 أفدنة

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، إن المرحلة الأولى بدأت في مركز «الحسنة» ومركز «نخل» وكانت بـ980 فرصة للمواطنين، وتم الإعلان عنها على مواقع هيئة الاستثمار، وبدأت التقديم لها وكان يوجد تكاثف عليها لأنها مدعمة من الدولة فكل فرصة بمليون و200 ألف بمقدار 5 أفدنة ويتم دفعها على فترات كنوع من التيسير على المواطنين.

وتابع أن محافظة شمال سيناء 6 مراكز منها 4 على الطول الساحل ومنهم حدودنا مع فلسطين وهي الحد الجنوبي لمحافظة شمال سيناء، لافتًا إلى أنه تم تخصيص وسط سيناء لوجود كثافة قليلة بها وبحاجة لوجود السكان بها عكس السواحل الشمالية.