جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الترم الأول».

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

الثلاثاء 16 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء – ساعتان ونصف – من الساعة 9: 11.30 صباحا.

مادة التربية الدينية – ساعة ونصف – من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 17 يناير

مادة الجبر والإحصاء – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – ساعة ونصف – من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الخميس 18 يناير

مادة العلوم – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الأحد 21 يناير

مادة الهندسة – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً

مادة التربية الفنية – ساعتان – من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير

مادة اللغة الإنجليزية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحاً .

الثلاثاء 23 يناير

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان– من الساعة 9 : 11.00 صباحا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات بشمال سيناء.

امتحان المستوى الرفيع

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عقد امتحان المستوى الرفيع، حسب الجدول التالي:

الأربعاء 3 يناير

مادة اللغة الإنجليزية ساعتان – من الساعة 9: 11.00 صباحا.

مادة اللغة الفرنسية – ساعة ونصف – من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.