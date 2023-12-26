تقلل الإصابة بنوبات القلب.. 7 فوائد للسباحة في الشتاء

يتردد البعض في ممارسة السباحة وغيرها من الرياضات المائية بفصل الشتاء؛ خوفًا من عدم تحمل برودة الجو أو الإصابة بنزلات البرد، لذا يكتفي الكثير من الأفراد بممارسة السباحة في فصل الصيف غير مدركين لفوائد ممارستها في الشتاء لصحة الجسد والنفس.

وأكدت منار الشامي، مُدربة سباحة بكلية تربية رياضية جامعة القاهرة، أن السباحة تعتبر علاجا للروح أكثر منها للبدن لما تحققه من تحسين للحالة المزاجية والنفسية وبالتالي يشعر الإنسان بهدوء النفس وصفاء الذهن، وأكثر ما يبرهن على أهمية السباحة، ما ورد في الحديث الشريف «علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل».

ممارسة السباحة غير مقيدة بسن معين

واعتبرت السباحة أفضل الرياضات المائية في فصل الشتاء؛ لأنها الرياضة الوحيدة التي لا تتقيد بسن معين، فيمكن تدريب الطفل على ممارستها منذ عمر الـ 6 أشهر، ويمكن لكبار السن الذين بلغوا الـ 70 والـ 80 من أعمارهم ممارستها بكل سهولة.

وأشارت الشامي خلال حديثها لـ«الوطن» إلى العديد من الفوائد الصحية لممارسة السباحة في فصل الشتاء، كالتالي:

- زيادة مرونة الجسم وتقوية العضلات.

- تعزيز القدرة على التحمل باعتبارها شكل من أشكال تدريبات المقاومة.

- الشعور بالانتعاش والطاقة الإيجابية العالية لما تسببه من برودة للجسم.

- زيادة معدل ضخ القلب للدم بما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين والنوبات القلبية.

تحسين الحالة المزاجية وفقدان الوزن

- زيادة الثقة بالنفس وتحسين الحالة المزاجية ومحاربة الأرق واضطرابات النوم.

- فرصة مثالية لحرق السعرات الحرارية بما يساعد في فقدان الوزن والحصول على جسد مثالي ممشوق.

- تساعد بعض الأطفال ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة على اكتساب مهارات الألعاب الجماعية.