طريقة تخلصك من الأرق وتجعلك تستغرق في النوم.. واظب عليها

هناك بعض العلامات التي يشعر بها البعض، وتشير إلى الإصابة بالأرق، لذا يجب الانتباه جيدًا، بتغيير عادات النوم، حتى يعود الشخص إلى حياته الطبيعية، ويحصل على قسط كافي من الراحة، بدلًا من الإجهاد الذي يدمر قوة الجسم.

يعد الأرق إحدى مشاكل النوم، التي تواجه البعض، ويمكن القضاء عليها من خلال تغيير عادات نومك، ويمكن التأكد من الإصابة بالأرق أم لا، من خلال ملاحظة ما يلي، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة.

علامات تشير إلى الإصابة بالأرق:

أن يجد الشخص صعوبة في النوم.

الاستيقاظ عدة مرات في أثناء الليل.

الاستلقاء مستيقظًا في الليل.

الاستيقاظ مبكرًا وعدم القدرة على العودة للنوم.

الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ.

الشعور بصعوبة في نوم القيلولة، على الرغم من شعور الشخص بالتعب.

الشعور بالتعب والانفعال خلال النهار.

وجود صعوبة في التركيز بالنهار.

إذا كان الشخص يشعر بهذه الأعراض لفترة قصيرة، «أقل من 3 أشهر»، ويسمى بالأرق قصير المدى، أما الأرق الذي يستمر لمدة 3 أشهر أو أكثر، يسمى الأرق طويل الأمد، وهناك طريقة واحدة للتغلب على الإصابة بالأرق، دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب، وهي تغيير عادات النوم.

عدد ساعات النوم التي يحتاجها الشخص

يحتاج كل شخص إلى راحة تامة، أي عدد ساعات كافية من النوم، فالبالغون يحتاجون للنوم من 7 ساعات إلى 9 ساعات، أما الأطفال من 9 ساعات إلى 13 ساعة، لكن الصغار والرضع يحتاجون للنوم 12 ساعة إلى 17 ساعة.

أعراض أكثر شيوعًا في الإصابة بالأرق

وهناك أعراض أكثر شيوعًا، وقد تكون سببًا في إصابة صاحبها بالأرق، وهي التوتر والقلق أو الاكتئاب، ضوضاء شديدة في الغرفة، الحرارة أو البرودة الشديدة، شرب كميات كبيرة من الكافيين أو النيكوتين.