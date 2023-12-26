إزالة 3 «بلكونات» آيلة للسقوط بحي المنتزه بالإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية أزالت 3 شرفات «بلكونات» تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وبهم أجزاء معلقة يمكن أن تسقط فى أي لحظة بعقار صادر له قرار هدم ومسجل بإدارة العقارات الآيلة للسقوط.

إزالة فورية

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أنه فور ورود بلاغ من الأهالي للحي بوجود أجزاء معلقة بـ 3 بلكونات تُشكل خطورة داهمة على المارة بالعقار الكائن 7 شارع إبراهيم حلمي متفرع من جمال عبدالناصر السيوف بحري، انتقلت إدارة الأزمات والكوارث والإزالة الفورية والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية وجرى إزالة البلكونات الثلاثة حرصاً على سلامة المارة.

تقاعس المالك

وأشار اللواء محمد عبدالله سحلول إلى أن العقار صادر له قرار هدم وتقاعس المالك عن تنفيذه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإبلاغ إدارة المنشآت الآيلة للسقوط، لإزالة آثار الهدم من الشارع لتسهيل حركة المرور، مع استمرار المرور الميداني في شوارع الحي، في استجابة فورية لبلاغات المواطنين.