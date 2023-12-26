«تعليم كفر الشيخ» تكرم عددا من الأطفال الموهوبين: نماذج في حب الوطن

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه اليوم الثلاثاء، عددا من الأطفال بمركز الطفل المتطور بالمحافظة، وذلك بحضور سعاد ممدوح، مديرة المركز، بالإقليم، وجيهان الشامي الموجه بالمركز، وعدد من أولياء أمور الأطفال الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم بتكريمهم، لإبداعهم في محاكاة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، التي من شأنها تعمل علي غرس الوعي والحس الوطني لديهم، في وطن غالي ونفيس علي الجميع.

شكر واجب علي الجهد والتميز في العمل

وقدم وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، الشكر لمديرة المركز لتبنيها تلك المبادرة المميزة السابق ذكرها، وجميع من أسهم في إخراج هذا العمل بالشكل الصحيح والمميز، كما دار حديثا أبويا رائعا بين وكيل الوزارة والأطفال مصحوبا بالشكر والامتنان لحضور أولياء الأمور وتم تقديم شهادة شكر وتقدير تسلمتها سعاد ممدوح، مديرة المركز، بالإقليم.

نشر الوعي والقيم وحب الوطن

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن حب الوطن يبدأ مع النشء وهو بمثابة خلق جيل قادر على العطاء لنفسه ولوطنه الكبير مصر، مشيرا أن غرس القيم وحب الوطن هدف سامي يجعل من وطننا الغالي في مسيرة الأمم، ونبني جيل قادر علي صناعة المستقبل.