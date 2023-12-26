العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستقبل وفدا من مجلس الشيوخ

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ يضم نواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الخارجية، في زيارة تفقدية قام بها الوفد للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والمشروعات في العاصمة الإدارية وكذلك مبنى مجلس الشيوخ الجديد.

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح مفصل من المهندس خالد عباس عن مراحل تنفيذ المشروع، والمراحل التي تم الانتهاء منها، وتلك المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أهم ما تم العمل عليه وإنجازه بمبني مجلس الشيوخ الجديد.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها نموذج للمدينة الذكية، تجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية، بهدف ضمان إنشاء مدينة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن مشروع بناء العاصمة الجديدة اصبح حقيقة واقعة، بعد أن كان حلمًا وتحقق بفضل إرادة القيادة السياسية المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تضع نصب أعينها تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المخطط له. وأن تعاون الشركة مع جميع الجهات المعنية يعكس التزامها الكامل بتحقيق أهداف المشروع. كما أثني عن الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المشروع، الذي يعد من بين أهم وأكبر المشروعات القومية المصرية خلال الفترة الحالية.

جودة حياة المواطن

وفي سياق آخر، أشار المهندس خالد عباس إلى جودة حياة المواطن في المدينة، مع التركيز على المراقبة الذكية للمدينة وكيفية تخفيف العبء على القاهرة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها، إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحتل مكانة بارزة كأكبر شركة في الدولة، تدار بفكر القطاع الخاص ومن خلال التمويل الذاتي، وان كل ما تم من إنجازات تم خلال فترة قدرها 6 سنوات فقط.

وأشاد أعضاء الوفد بالتقدم الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة و بمجهودات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مؤكدين أن العاصمة مشروع قومي ضخم يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، كما قدم الشكر للمهندس خالد عباس على حسن الاستقبال والشرح المفصل عن مراحل تنفيذ المشروع.