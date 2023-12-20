وزير الإسكان بدولة زيمبابوي يزور مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، والوفد المرافق له، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اصطحبهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، في جولة بمشروعات الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، والحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدنس»، ومنطقة الأعمال المركزية.

الوزير يعرب عن إعجابه الشديد بمخرجات النهضة العمرانية المصرية

وقدم المهندس شريف الشربيني، لوزير الإسكان بزيمبابوي والوفد المرافق له، شرحاً عن العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالعاصمة، وفي مقدمتها مشروعا منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية، وهى مشروعات فريدة من نوعها يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، ومرافقوه، بحجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في زمن قياسي، معرباً عن إعجابه الشديد بمخرجات النهضة العمرانية المصرية، التي يرغبون في الاستفادة منها، ونقل التجربة المصرية لبلدهم، نظرا للتشابه بين ظروف البلدين.

وانتقل وزير الإسكان فى زيمبابوي ومرافقوه لمدينة حدائق العاصمة، حيث كان في استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، واصطحبهم في جولة بمواقع مشروع مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بجودة تنفيذ المشروع، وما يوفره لقاطنيه من مسطحات خضراء ومناطق للعب الأطفال، وغيرها من العناصر التي تحقق جودة الحياة للمواطنين.

كما زار دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوي، ومرافقوه، عدداً من مشروعات التطوير التي تم ويجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة، حيث اصطحبهم المهندس محمد عادل، رئيس جهاز منطقة ماسبيرو، فى جولة بمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات التطوير.