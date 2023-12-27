مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار بغزة

أكد السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، أن المجتمع الدولي فشل، أو بالأحرى تم إفشاله لعدم فرض إراداته في حل القضية الفلسطينية على الرغم من المخزون الهائل لقراراته الخاصة بفلسطين، موضحاً أن مواقف المجتمع الدولي متقدمة ومتسقة مع القانون الدولي وأن هناك إجماع دولي على سبل حل القضية الفلسطينية: «لكن للأسف لا يوجد شجاعة لدى المجتمع الدولي لإنفاذ رؤيته».

خطوات فاعلة متسقة

وفسّر «عوض الله»، في حديثه لـ «الوطن»، ذلك بسبب عدم اتخاذه لخطوات فاعلة متسقة مع هذه المواقف المتقدمة للمجتمع الدولي بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وبسبب سياسة الابتزاز والبلطجة التي تمارسها إحدى الدول الكبرى التي تمنح إسرائيل الحصانة من العقاب والمساءلة: «في كثير من الأحيان نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي».

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: «أحيانا نرى نفاقاً دولياً عندما تحاول بعض دول المجتمع الدولي في المساواة بين الضحية والجلاد، بين الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وبين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال»، مؤكداً أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وعلى مدار أكثر من 75 يوماً تطور ونضج موقف المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية ورؤساء المنظمات الأممية وتصريحاتهم التي أصبحت أكثر وضوحاً في إدانة جرائم الاحتلال.

وقف إطلاق النار

ونوه بوجود إجماع دولي على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، موضحاً أنه هناك وحدة للصف الدولي الرافض للتهجير القسري، وما يغيب الآن هو الأداة الفاعلة والضاغطة على الاحتلال والمتواطئين معه لوقف العدوان، والأدوات هذه متمثلة في فرض عقوبات على إسرائيل، وعواقب بما فيها تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تفقد الأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته: «ولن نعفيهم من مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين»، موضحاً أن القضية الفلسطينية قضية أمن وسلم دوليين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحقيق العدالة، وأن يعلم أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، وهو تهديد للعمل المتعدد الأطراف ومؤسساته.