رئيس أساقفة الإسكندرية يصلي من أجل السلام لأرض فلسطين والسودان

بدأ الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، بدخول موكب رئيس الأساقفة يتقدمهُ القساوسة والخدام العلمانيين، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية.

رئيس الأساقفة: ميلاد المسيح هو رسالة سلام للبشرية

وتحدث الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كلمتهِ: إن ميلاد المسيح هو رسالة سلام للبشرية أجمع، فلقد جاء السيد المسيح ليعطي السلام لنا ليعننا في حياتنا.

وأكد رئيس الأساقفة: على أن السلام لا يأتي من الخارج، بل يبدأ من داخلنا فعندما نعيش في سلام مع الله، نستطيع أن نعيش في سلام مع الآخرين.

وصلى رئيس الأساقفة: أن يرشدنا الله في مسيرتنا، وأن يعم السلام في أرض فلسطين والسودان.

رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

واختتم رئيس الأساقفة مهنئاً الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التطوير والمشروعات الاستثمارية في البلاد.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكل من الدكتور الشيخ إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة المصرية، الأب إبرام إميل، وكيل البطريركية، النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطني، النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، النائب نشأت ميتري عضو مجلس الشورى، المهندس البدوي السيد أمين مساعد حزب مستقبل الوطن، محب شفيق أمين عام أقباط من أجل الوطن، وجون مكرم نقيب مصورين إسكندرية عضو التحالف الوطني، جمعية بساط الخير وأعضاء مجلس الإدارة، الصحفيين.