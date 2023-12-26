وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون الجراج المتعدد الطوابق

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الجراج المتعدد الطوابق الجديد بنطاق منطقة الأسواق بحي العرب، الذي يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق.

الجراج يقضي على الزحام

وأشاد وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، خاصةً أن هذه المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

الجراج المتعدد الطوابق

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أن الجراج المتعدد الطوابق يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق حيث إن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حي العرب تشهد تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري Outlet، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية.