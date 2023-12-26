وزير التنمية المحلية: تطوير المجازر الحكومية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، ومنها بورسعيد، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات.

مشروع تسمين الماشية جنوب بورسعيد

أشاد وزير التنمية المحلية، خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات في بورسعيد، بحضور وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد، بمشروع تسمين الماشية جنوب بورسعيد، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للاستمرار من أجل تطوير المشروع في ظل الطفرة التي تشهدها بورسعيد حاليا في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مختلف التطورات التي شهدتها المحافظة.

كيانات صناعية جديدة تدعم السوق المحلية

أشاد الوزير بما تشهده محافظة بورسعيد من تنفيذ كيانات صناعية جديدة تسهم في دعم السوق المحلية، وتنوع الصناعات وتوفير الآلاف من فرص العمل ومنها مضرب الأرز، إذ تعد من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.