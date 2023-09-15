قرى بني سويف تودع العشوائيات.. إنشاء 3 أسواق حضارية و4 مواقف و5 وحدات إطفاء
كتب:
محمد عزالدين
09:47 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
مجمع خدمات المواطنين في بني سويف
تشهد محافظة بني سويف تنفيذ خطة موسعة للقضاء على العشوائيات، ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، حيث تغطي الخطة جميع المراكز بالمحافظة خاصة مراكز ببا وناصر والواسطي والفشن.
وشملت الخطة إنشاء 3 أسواق حضارية متطورة بقرى بهبشين والرياض وسدس، وإنشاء 4 مواقف بقرى غياضة الشرقية، وصفط راشين، وسدس، وبهبشين، وإنشاء 5 وحدات إطفاء بقرى (سدس، دنديل، قمبش، الحمام، أشمنت).
وبلغت تكلفة مشروعات الإدارة المحلية في مراكز وقرى حياة كريمة حوالي 50 مليون جنيه.