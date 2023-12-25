نائب محافظ القاهرة: نسعى لإقامة أسواق حضارية مجهزة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة في حي المرج لمتابعة السوق الجاري تنفيذه بمعرفة مديرية الإسكان ومكتب البريد بالمرج.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن المرج ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة، ورئيس حي المرج، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

أسواق حضارية

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على إقامة أسواق حضارية مجهزة من أجل خدمة أفضل للمواطنين والحد من العشوائيات، وذلك في ظل توجيهات الدولة لمنع العشوائيات وإقامة أسواق حضارية على مستوى أفضل تناسب التطورات الراهنة.

تحقيق السيولة المرورية

من ناحية أخرى، شن حي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، حملة لضبط مركبات التوك توك بالشوارع، وذلك في إطار القضاء على المخالفات وتحقيق السيولة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بقسم مرور المعادي، وجرى مصادرة عدد من المركبات بشارع 9 وميدان الحرية، وإيداعها مخازن الحي.

وأكد حي المعادي، استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.