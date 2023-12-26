بدء انطلاق فعاليات برنامج «درع يحمي ونصون» بشباب كفر الشيخ

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، في تنفيذ أولى فعاليات برنامج «درع يحمي ونصون» داخل محافظة كفر الشيخ بعد أنّ تم اختيار سفراء للبرنامج علي مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بدء انطلاق فعاليات برنامج «درع يحمي ونصون»

حيث انطلق الفريق المُشكل من سفراء البرنامج للعمل داخل ديوان المديرية مع النشء تطبيقًا لما تم تدريبيهم عليه وطبقاً لأهداف البرنامج، وقام الفريق بتنفيذ مهام البرنامج التدريبي داخل المحافظة والذي تم إعدادهم وتدريبهم تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء داخل معسكر مغلق بالقاهرة.

إعداد سفراء من النشء في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 عاما

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج «درع يحمي ونصون» يهدف إلي إعداد سفراء من النشء في المرحلة العمرية من 15 إلي 18 عاماً للعمل داخل مجتمعاتهم على التوعية ضد الأفكار المتطرفة عن المجتمع، والتوعية بحقوق الطفل، والحفاظ على الهوية وعادات وتقاليد المجتمع، والتي تُبث للنشء في الآونة الأخيرة من خلال بعض القنوات المقدمة للأطفال.

أُقيمت فعاليات البرنامج بشباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وهالة أبو الفتوح، منسق البرنامج، وإعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.