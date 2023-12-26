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تسليم 1152 جهازا تعويضيا وسماعة طبية بالمجان في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
07:32 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
أجهزة تعويضية أرشيفية

أجهزة تعويضية أرشيفية

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ تسليم عدد 1152 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوي مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ على مدار الأعوام السابقة تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إطار تقديم خدمات الجمعية في المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين، ورفع المعاناة عنهم.

تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولي بالرعاية وفق أبحاث ميدانية مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

وتدعم التضامن، منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في كفر الشيخ وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصةً العزب والنجوع.

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بقلم مصطفى عنز