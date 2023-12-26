«كلية سوهاج».. منبر تعليمي لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل

«نتطلع أن يكون لنا السبق بتخريج شاب على درجة عالية من المعرفة وله القدرة على مواكبة التقدم السريع فى عالم الصناعة والمنافسة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، وصف أهداف كلية التكنولوجيا والتعليم فى الجامعة، مضيفاً أن الكلية تعد منبراً تعليمياً فى جنوب الصعيد لتخريج الكوادر المتميزة والمؤهلة للمنافسة فى سوق العمل، وتضم الكلية أقسام «الكهرباء، الميكانيكا، وإنشاءات مدنية ومعمارية».

«النعمانى»: هدفنا إعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة لمواكبة التقدم الصناعى السريع

وأضاف «النعمانى»، لـ«الوطن»، أنّ الكلية تعد رابع كلية للتعليم الصناعى بعد كليات جامعات «السويس، حلوان، وبنى سويف»، لتخريج كوادر فنية متخصصة فى المجالات الصناعية المختلفة وتتمتع بالمعارف والمهارات التطبيقية التى تؤهلها للمساهمة فى تطور الصناعات المصرية، موضحاً أن رسالة الكلية تتمثل فى التزامها بإعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة لخدمة القطاعات الصناعية والتعليمية، وكذلك بناء كوادر بشرية قادرة على حل المشكلات ومواكبة التقدم الصناعى السريع.

وتابع: «فى إطار عملية التطوير تم اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم من قبَل المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)، حيث تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017، الذى يمثل تفعيلاً لما تتخذه الجامعة فى فعاليات البحث العلمى وربطه بالاحتياجات المجتمعية، وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تم اعتماد المعمل بناءً على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، وذلك فى قياس وحساب استهلاك الطاقة للثلاجات المنزلية، وتم استخراج شهادة الاعتماد بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة». وأوضح أن شروط الالتحاق والقيد بالكلية تتضمن قبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ومعاهد إعداد الفنيين وما يعادلها، ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات بعد اجتياز امتحان المعادلة الذى تحدده لجنة القطاع، والثانوية العامة علمى رياضة، على ألا يزيد عددهم على 25% من إجمالى المقبولين، ويشترط لقيد الطالب أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق من حسن لياقته المهنية، وأن يكون متفرغاً للدراسة بالكلية، وأن يكون توزيع الطلاب المنقولين للفرقة الثانية على الأقسام والشُعب المختلفة طبقاً لما يقرره مجلس الكلية، حيث يمكن للكلية أن تقبل المدرسين فى التعليم الصناعى للالتحاق ببرنامج التأهيل للحصول على درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى، ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعاً.