رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية: 60% من الدراسة «عملي».. ولدينا 2400 طالب مقيدون بالكليات (حوار)

قالت د. هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إنّ قرار إنشاء الجامعات التكنولوجية يؤكد اهتمام الدولة بشبابها وحرصها على تأهيلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً، تماشياً مع متطلبات الثورة الصناعية وتخصّصات المستقبل والجامعة تعمل على تأهيل الطلاب على العمل من خلال التدريب فى المصانع المختلفة.

وأوضحت «هبة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدراسة فى الجامعة تنقسم إلى 60% تدريباً عملياً و40% دراسة نظرية، مشيرة إلى أن الجامعة تضم 2400 طالب مقيدين فى 6 برامج من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية، ونعمل حالياً على إنشاء كلية ثالثة.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية الجامعات التكنولوجية؟

- الجامعات التكنولوجية تُلبى احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية، من خلال إعداد كوادر شبابية قادرة على الوجود فى سوق العمل محلياً وإقليمياً، والمنافسة بكفاءة شديدة، ولدينا فى هذه الجامعات تخصّصات لوظائف المستقبل، ونُخطط للتوسّع فيها حتى يكون هناك وجود فى جميع التخصّصات.

وماذا عن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية؟

- نعمل على تأهيل الطلاب من خلال التدريب فى المصانع المختلفة، وتنقسم الدراسة إلى 60% تدريباً عملياً، و40% دراسة نظرية، وهذه النِّسب نسعى من خلالها لتأهيل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لهذه التخصّصات بغرض تصدير العمالة الماهرة، ونقوم بالتطوير الذاتى داخل الجامعة، فهناك فِرق عمل تعمل ليل نهار للوصول بالمنتج العملى النهائى وفقاً للقيم الحاكمة واللوائح المنظمة للعمل بمختلف القطاعات، ويتم تأهيل الطلاب على احترام العمل والوقت والاهتمام بالجانب الأكاديمى والعملى، والارتقاء بالتصنيف الخاص بكل جامعة.

كم عدد الطلاب المقيدين؟

- لدينا 2400 طالب مقيدون فى الجامعة فى 6 برامج، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية، ونعمل حالياً على إنشاء كلية ثالثة وهى الـ«it»، ولدينا مخطط للتوسّع فى الكليات التى تتعلق بالرعاية الصحية، ونعمل على إبرام الاتفاقيات مع الكثير من المؤسسات العلمية المختلفة من أجل خلق تخصّصات متميزة، وبالنسبة للمدينة الجامعية، ففى مخططنا إنشاء مدينة جامعية لطلاب الكليات، ولدينا جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب الوافدين.

وماذا عن المناهج الدراسية؟

- الدراسة تتم للطلاب عبر المنصات الدراسية المختلفة التابعة للجامعة والمركزية، ولدينا «داتا سنتر» كامل، وهناك هدف كبير لطلاب الجامعات التكنولوجية وهو تحقيق الذات، والجامعات التكنولوجية أنصفت خريجى التعليم الفنى.

وماذا عن مسابقة «أنتج ابتكر»؟

- نظمت الجامعة مسابقة «أنتج ابتكر»، لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين، بجانب مشاركتها فى مبادرة الشراكة الدولية للتعليم العالى مع ممثلى الجامعات الأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «راميدا فارما»، للصناعات الدوائية، فضلاً عن المشاركة فى مبادرة «تكافؤ»، لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية تخصّصية وورش عمل، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية، بجانب تنظيم الكثير من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمسابقات العلمية لاكتشاف المواهب وإقامة مركز الدعم الطلابى، ولدينا تعاون كبير مع المؤسسات الصناعية من أجل استمرار التدريب، والجامعة تقدم الكثير من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التى تقدّم برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التصنيع الغذائى، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، التى تقدم برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا تركيبات الأسنان.

وماذا عن ندوات التوعية بين الطلاب؟

- الجامعة تقوم بتنظيم الكثير من الفعاليات والندوات المتميزة لبناء مهارات وقدرات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة الجيّدة فى سوق العمل، وكذلك تغذية عقولهم بالأفكار والمهارات التى تؤهلهم لأن يكونوا منافسين إقليمياً ودولياً.

وكيف يتم التدريب والتأهيل لكوادر هيئة التدريس والمعيدين؟

- يتم التدريب وتنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس كى يكونوا مؤهلين وعلى كفاءة عالية فى تدريب الطلاب وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

تدريبات عملية

الجامعة توفّر أكثر من 70 تدريباً عملياً بواقع 2982 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بالمؤسسات الصناعية والخدمية، وقرّرنا انتداب أعضاء هيئة التدريس للمصانع، بحيث يمكن لعضو هيئة التدريس عقد المحاضرة داخل المؤسسة الصناعية، بحيث يتمكّن الطلاب من قضاء فترة أطول داخل المصانع.