طلاب جامعة 6 أكتوبر ينظمون وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية

نظم طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية اليوم، وقفة احتجاجية تضامناً مع القضية الفلسطينية، وما يحدث على الأراضي هناك خاصة مع أهالي غزة، وارتدى الطلاب، الزي الأسود حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، ونددوا بقتل الأطفال والمدنيين واستهداف المستشفيات في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي بالتدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس الجامعة والدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريون وطلاب الجامعة، معربين جميعهم عن آمالهم في الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب الأولى.

تنكيس الأعلام وإعلان الحداد

والجدير بالذكر أن عددا من الجامعات الحكومية، أعلنت أمس تنكيس الأعلام والحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من ضحايا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية.