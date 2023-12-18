جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

هنأت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ونواب وعمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بالانتخابات الرئاسية، التي تقدم أروع الأمثلة على وعي الشعب المصري بكافة طوائفه وتجديد ثقته في القيادة السياسية لسنوات مقبلة.

ملحمة وطنية

وقالت الدكتورة هبة سالم، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، إن الشعب المصري يكتب دومًا الملاحم الوطنية بمشاركته وإخلاصه، متمنية التوفيق للرئيس وتقدم ورفعة وطننا الحبيب، مؤكدة أن اختيار الشعب المصري للرئيس السيسي لفترة جديدة يُعد أقوى دليل على رغبته في استكمال مسيرة التنمية.