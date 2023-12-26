عاجل.. «المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر الاثنين المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، بمناسبة انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2023.

أشار البنك المركزي، في بيان، إلى أنه سيجري استئناف العمل مرة أخرى، صباح اليوم التالي.

يذكر أن خلال إجازة البنوك يتوفر عدد من الخدمات المصرفية نرصدها في السطور التالية:

السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي.

- الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، أو تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».

- يمكن شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- استخدام التحويلات نقدية من خلال التطبيقات الرسمية

- إمكانية مراجعة رصيد الحساب.