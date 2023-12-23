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رئيس البنك الزراعي: مبادرة «احلم» تستهدف كل القرى بتمويل يتخطى الـ80%

كتب:

محمد عزالدين
09:38 م | السبت 23 ديسمبر 2023
البنك الزراعي المصري

البنك الزراعي المصري

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، تفاصيل مبادرة «احلم»، قائلا إنها تستهدف صغار المزارعين وصغار عملاء البنك، بحيث يمنح البنك قروضا بفائدة 5%، وبنسبة تمويل تتخطى 80%.

شركة «هيلثي» توفر الإشراف الطبي

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المنتج يقدم من شركة «هيلثي» من خلال استيراد الأبقار «الهولشتاين»، التي تعطي ألبانا في حدود 35 كيلو يوميا، وتوفر الشركة الإشراف الطبي بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتوفر التحصينات وحلابة نصف آلية للمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف القرى كلها بحيث ستُعَمَّم، مع بعض الكيانات المثيلة لشركة «هيلثي»، بهدف توفير مكان لتربية رأس أو اثنين أو ثلاثة من الماشية، حسب المكان المتاح بالنسبة للمزارع البسيط، ثم يورد الألبان الخاصة به للمصنع بهدف تصنيعها، ومن يسدد قرضه هي الشركة المصنعة من خلال مبادرة «احلم».

المبادرة تستهدف المزارع البسيط

وأكد أن المبادرة تستهدف المزارع البسيط والمرأة الريفية والشاب الذي يبحث عن مصدر رزق، والتواصل يتم إما عن طريق التقدم لشركة «هيلثي» مباشرة ويحصل على التدريب اللازم أو التواصل مع فروع البنك المنتشرة بالجمهورية.

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