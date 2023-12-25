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تفاصيل قرض السيارة من البنك الزراعي.. سداد الأقساط على 7 سنوات

كتب:

مريم حنفي
12:18 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قرض السيارة

قرض السيارة

تتيح العديد من البنوك المصرية الفترة الحالية أنواعًا عديدة من البرامج الادخارية الخاصة بشراء سيارة جديدة فيما تختلف التفاصيل حسب طبيعة كل بنك ومن ضمن تلك البنوك التي توفر للمواطنين فرصة لشراء سيارة جديدة البنك الزراعي المصري والذي يقدم ميزة سداد أقساط قيمة القرض لمدة تصل إلى 7 سنوات، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك الزراعي المصري.

تفاصيل قرض السيارة

وأوضح الموقع أنَّ البنك الزراعي المصري يعمل على تمويل العاملين الدائمين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والهيئات، والمزارعين وأصحاب المهن الحرة وذلك من أجل شراء سيارة ملاكي جديدة بحد أقصى مليون جنيه.

فترة سداد القرض

وبالنسبة للمقدم الخاص بالحصول على قرض السيارة يبدأ من 25% وذلك من قيمة السيارة كما يكون العائد تنافسي، كما لابد أن يصل الحد الأدنى لدخل الفرد 3 آلاف جنيه ويتيح البنك فرصة سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 7 سنوات.

المستندات المطلوبة

كما أعلن البنك الزراعي المصري عن المستندات المطلوبة التي يجب توافرها لدي المواطنين عند الذهاب للحصول قرض السيارة والتي تتمثل في إحضار بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق.

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بقلم مريم حنفي