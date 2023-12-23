البنك الزراعي: «احلم» و«ورشتي» تساهمان في تمويل المشروعات الصغيرة

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرتي «احلم» و«ورشتي»، موضحا أن مبادرة «احلم» تهدف لتمويل رؤوس الأبقار التي تعد أحد أضخم المشروعات لتمويل شراء رؤوس الماشية عالية الإنتاجية لصغار المربين.

البنك يسعى لدعم كل الأنشطة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك يسعى لدعم كل الأنشطة والمجالات الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها بما يخدم البلد.

وأكد أنه من المهم أن تقوم الكيانات الكبيرة بدعم الصغيرة حتى يُخَفَّف المجهود الذي تبذله الدولة في مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه يُعْمَل على استيراد سلالات محسنة قادرة على التأقلم مع البيئة المصرية ويكون إنتاجها مرتفعا وهذا من شأنه زيادة دخل الفلاح البسيط.

وقال إن البنك يساهم في تمويل ورش الذهب باعتبارها أحد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتي يكون بقيمة مليون جنيه كبداية.

زيادة حجم أعمال ورش الذهب

وأضاف أن نجاح المشروع يساعد على زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها إحدى الصناعات المهمة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.