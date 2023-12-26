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البنك الزراعي يدعم 13 عروسا من الأولى بالرعاية في المنوفية بأجهزة كهربائية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:35 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
توزيع أجهزة كهربائية علي العرائس في المنوفية

توزيع أجهزة كهربائية علي العرائس في المنوفية

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 39 جهازا كهربائيا ومنزليا ومواد غذائية وبطاطين لـ13 عروسا من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًاً، لمساعدتهن على إتمام زواجهن، وذلك ضمن المبادرة الوطنية «إيد بإيد» التي أطلقها البنك الزراعي المصري، بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية.

توزيع أجهزة كهربائية على العرائس في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجا، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن وذلك تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس، وأنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وثمن محافظ المنوفية، الدور الوطنى للبنك الزراعي المصري في مساندة جهود الدولة، من خلال تنفيذ عديد من المبادرات الرائدة لتطوير قري الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سعادة العرائس بتسلم الأجهزة الكهربائية في المنوفية

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على حرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

جدير بالذكر أن مبادرة «إيد بإيد» تستهدف توزيع 300 جهاز كهربائي على 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وذلك كمشاركة مجتمعية في توفير حياة كريمة لهن.

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