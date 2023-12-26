أستاذ بجامعة الأزهر: لا صدقة مقبولة ولا بركة في المال الحرام

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن من يأكل الحرام مسكين، فلا يقبل عمله الصالح، ولا يستجاب دعائه، لافتا إلى أن من يحبه الله هو من يبعده عن المال الحرام.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «من يأكل المال الحرام لا تقبل له الصدقة، ولا يبارك الله في انفاقه زكان معدوم البركة، ولما يتركه لمن بعده سيقوده إلى النار، فيترك أولاده يستمتعون بهذا المال وهو يعذب».

وتابع: «قبل الإنسان ما يعبر الصراط المستقيم هيُسأل عن الكسب والمال»، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟".