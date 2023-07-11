«نادية» تحج إلى البيت الحرام بعد 34 سنة من ادخار المال: حلم طال انتظاره

وصلت نادية أمين عبدالحميد، ابنة محافظة الدقهلية، إلى مدينة المنصورة بعد رحلة الحج في المملكة العربية السعودية وسط فرحة كبيرة وبهجة عارمة، إذ استقبلها أخاها وأهلها أمام ستاد المنصورة الرياضي بكل حماس وسعادة، بينما يأخذها أهلها وذويها بالأحضان والزغاريد والدموع بفرحة الوصول والاستقبال.

نادية تجمع المبلغ المطلوب لأداء فريضة الحج 34 عاما

حضرت «الوطن» استقبال نادية أمين التي كشفت تفاصيل رحلة الحج بعد 34 عاما من الادخار، موضحة: «أنا حوشت فلوس الحج لمدة 34 سنة عشان أطلع الحج، عملت في التربية والتعليم بكل طاقتي ومجهودي، لم أخذ في يوم إجازة ولم أتوانى عن العمل أبدا، وكل ذلك بنية الذهاب إلى الحج وزيارة بيت الله الحرام الذي كان حلمًا عظيمًا، ولكن كان عندي يقين بالله عزوجل بأنه سيحقق هذه الحلم أو المعجزة بالنسبة لي بعدما صبرت كثيرًا، وبعد ما جمعت المبلغ المطلوب تقدمت في العديد من الجهات، ولكن لم يكن هناك نصيب ولم أيأس أبدا وأقول في نفسي دائما لسة ربنا مأذنش».

قدمت «نادية» في عدة جهات لمدة 4 سنوات، ولكن لم يتحقق الحلم بعد وبقيت صابرة ومثابرة وواثقة بأنها ستؤدي فريضة الحج يوما في الوقت المناسب، وفي السنة الخامسة استجاب الله الدعاء، وكافأ صبرها الطويل، وفي شهر رمضان الكريم تلقت اتصالا هاتفيا من أخيها الذي أكد لها اختيارها للسفر للحج.

نادية: حتى الآن لا أصدق ما حدث

تقول نادية: «إلى الآن لم أصدق بأنني أديت فريضة الحج كانت رحلة ممتعة ومنظمة بالرغم من مشقتها بسبب كبر سني، ولكني كنت في منتهى السعادة والمنظمين المصريين لم يتركونا أبدا منذ مغادرتنا من مصر إلى السعودية وحتى عودتنا إلى وطننا مصر لم نتحرك خطوة واحدة لتوفير المواصلات، ولم نشعر بالتعب أبدا في وجودهم كانوا حريصين على خدمتنا وتوفير كافة سبل الراحة لنا حتى الحقائب لم نحملها كان المشرفون يحملون حقائبنا وأغراضنا حتى لا نتعب، ويوجهوننا إلى الطريق والمكان الصحيح».