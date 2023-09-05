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«أزهري»: المال الحرام يفسد طاعات العبد أمام الله

كتب:

مريم جاد
11:09 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
غانم السعيد

غانم السعيد

قال الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الرسول صلي الله عليه وسلم، أبلغنا إنه سيأتي زمان لا يبالون فيه مما اكتسبوا أموالهم هل هي حلال أم حرام، وبالتالي تنقطع العلاقة بينه وبين ربه ولا يستجاب دعائه، وهو ما قاله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، في حديثه الشريف: قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام، وحيئذ لا تستجاب لهم دعوة».

الدعاء يعين العبد

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الدعاء هو اللي بيستغيث به الإنسان بربه فلو قطع الدعاء، قطع العبد الصلة مع ربه، وبالتالي أكل الحرام سيدخل على صاحبه بالكوارث في الأموال والأولاد وكل من يأكلون من هذه الأموال».

المال الحرام والطاعات

واستكمل: «مهما تعمل من طاعات سواء عمرة أو حج أو صلاة وصوم وعمل صالح من صدقات وزكاة وإطعام طعام، ورغم كل هذا مالك حرام فلا يقبل الله منك شيئا وحياتك ستكون ضنك»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلي الله وسلم، حين قال: «يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلي السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّي يستجابُ لذلِك».

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