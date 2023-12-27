فتح حدائق حي المنتزة أول بالإسكندرية مجانا لـ5 فئات من المواطنين

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إنه في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخيرية، أصدر قرارًا لتكون زيارة الحدائق بالمجان للهيئات والمدارس وذوي الهمم والأيتام والمسنين، للمساهمة في الترفية لهذه الفئات.

فتح حدائق المنتزة

وأشار رئيس حي المنتزة أول، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات التطوير بحدائق حي المنتزة تم تدشين مبادرة فتح الحدائق مجاناً، للفئات المذكورة لزيارتها والاستمتاع بمظهرها الجمالي والتعرف على أنواع النباتات المنزرعة فيها، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من عمليات التطوير بحدائق سيدي بشر، ورفع كفاءة حديقة السيوف وذلك حرصًا من الحي على المشاركة المجتمعية، وذلك بالمجان تمامًا.

شروط الزيارة

وأوضح اللواء سحلول أن شروط تنظيم تلك الزيارات كما يلي:

1- أن تكون الزيارة فى مواعيد العمل الرسمية لإدارة الحدائق

2- أن تكون الزيارة مصحوبة بمشرف من قبل الهيئة أو المؤسسة الزائرة

3- تواجد مشرف من إدارة الحدائق «مهندس» وعمال الإدارة

4- أن تكون الزيارة بموعد مسبق وبخطاب رسمى بالتنسيق مع الإدارة.

5- المحافظة على الزراعات والنباتات ونظافة الحديقة.