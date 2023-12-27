«أوقاف مطروح» تنظم ندوة عن الاستغلال الأمثل للمياه والحفاظ عليها

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح ندوة علمية بمسجد التقوى بمطروح حول الاستغلال الأمثل لمصادر المياه وكيفية الحفاظ عليها، وأنها من أجل وأعظم النعم التي امتن الله عز وجل على جميع مخلوقاته، وذكرت في القرآن 63 مرة، فهي أصل كل كائن حي.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والمهندس حسين مفتاح السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لبحوث الصحراء والمستشار العلمي لمحافظ مطروح، وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية.

أهمية الماء في الحياة

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال فعاليات الندوة، مساء أمس، على أهمية نعمة مياه الشرب و مستشهداً بقولة تعالى «وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَاۤءِ كُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّۚ أَفَلَا یُؤۡمِنُونَ»، «والله خلق كل دابة من ماء»، فانظر كيف صور القرآن الكريم فرح الإنسان وبشراه بنزول المطر وأثره في حياته اليومية، لذا كان الأمر مستدعيا الحديث، ونحن في صحرائنا الغربية التي حرمت من مجرى نهري كغيرها من محافظات الدلتا كيف يمكننا الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والتي هي المصدر الرئيسي للمياه في محافظة مطروح، داعياً الجميع لاستثمار ماء المطر في حفر ملايين الآبار لاستخدامها في زراعة القمح والشعير والزيتون والتين وزيادة الثروة الحيوانية.

المياه في مطروح

وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة مطروح أن هناك فقرًا بمحافظة مطروح لمصادر المياه بحكم طبيعتها الصحراوية إلا أن جهود المحافظة لا تكل عن توفير المياه سواء بإنشاء محطات التحلية أوحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار حتى ينتفع بها أهل الصحراء في طعامهم وشرابهم ورعاية دوابهم وزراعتهم التى لا تزهو ولا تترعرع إلا على هذه المياه الطاهرة، ولكن على المواطن الحذر من إهدار هذه النعمة وإلا فقد يعاقب بسببها.

3 مصادر للمياه

وذكر مدير مشروع موارد مطروح أن الماء هي أصل الحياة كما قرر القرآن ذلك ومصادر المياه في مطروح تعتمد على ثلاثة مصادر المياه السطحية والمياه الجوفية بسيوة ومياه الأمطار ومركز التنمية المستدامة معني بحصاد مياه الأمطار بتوفير الآبار لاستخدامها الأمثل في الاستخدام الآدمي والحيواني والزراعي والذي يعتمد اعتمادًا كليا في مطروح على مياه الأمطار، والتي تحتاج الاستخدام الأمثل بالحصاد والتخزين المناسب.