أحد شيوخ السلوم: «الرئيس وعدنا بحل مشكلة المياه في مطروح»

تحدث العمدة خير الجميلي، أحد مشايخ مطروح عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة مطروح، موضحا أنها كانت موفقة والرئيس اجتمع «بكل المواطنين وكان الحديث من القلب للقلب وتحدث عن المشاريع القومية».

لقاء الرئيس بأبناء مطروح

كما تحدث العمدة عيد، أحد عواقل مطروح، لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم في حلقة خاصة من السلوم والمذاع على قناة «ON» وقال إن اللقاء مثمرًا، وأبناء مطروح قدموا عدة مطالب تم تنفيذها والبعض سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومن بينها رصف طريق السلوم مطروح، لأن كل السيارات التي تمر لتونس ولدول المغرب العربي تمر منه، ويعتبر واجهة مصر.

حل مشكلة المياه بمطروح

وأكمل: «الرئيس وعدنا بحل مشكلة المياه في مطروح، وننتظر خيرًا لأن هذه المحافظة كانت مهمة في الفترة السابقة، والآن نحن على أجندة أولويات الرئيس، وسيكون هناك مصانع عدة لعمل الشباب لأن مطروح المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مصانع، كل هذه المشروعات ستعود بالخير علينا».