محافظ الإسماعيلية: القوافل الطبية تستهدف تيسير الإجراءات على كبار السن

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن القوافل الطلبة الأسبوعية التي تشهدها المحافظة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة تستهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» القوافل الطبية توفر الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، والبعيدة عن المستشفيات المتخصصة في مدينة الإسماعيلية.

مواعيد القوافل الطبية

وأشار إلى أن القوافل تقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في إحدى قرى مراكز الإسماعيلية المختلفة متنقلة بينها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة والوصول إلى أكبر عدد بين المواطنين.

الكشف على 1810 حالات في قافلة بالقصاصين

ووقعت قافلة طبية في منطقة غرب أبو قاسم بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية الكشف الطبي على 1810 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور علي حطب إن القافلة تضمنت عدة تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

كما تضمنت القافلة صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.