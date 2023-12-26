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جامعة العريش تنظم قافلة طبية لمدينة الشيخ زويد

كتب:

حسين إبراهيم
08:07 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
جامعة العريش تقدم خدمات مجتمعية

جامعة العريش تقدم خدمات مجتمعية

نظمت جامعة العريش، قافلة طبية متنوعة لمدينة الشيخ زويد،  تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في غطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات إلى مدينة الشيخ زويد.

خدمات الجامعة للمجتمع المدني

وأفاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

تقديم عدد من الخدمات في المجال الطبي

وأوضحت الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت عددا كبيرا من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والخدمات الأخرى، فضلا عن تقديم العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.فيما أشاد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بالدور التي تقدمه كليتي الطب والطب البيطري في مثل هذه القوافل والتي تخدم أهالي مدينة الشيخ زويد.

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