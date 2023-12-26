مجلس جامعة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي ويكرم بهي الدين وعبد الفتاح

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال انعقاد مجلس الجامعة في اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة شعب مصر في فخامته، لدعم مسيرة البناء والتنمية.

أثنى رئيس جامعة الإسكندرية في بيان اليوم على المشاركة الإيجابية لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية والتوجه إلي اللجان الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستوري، وحفظ الأمن والاستقرار، وذلك في مظهر حضاري يعكس قيمة جامعة الإسكندرية.

رئيس جامعة الإسكندرية: نعد الطلاب كي يكونوا قادة المستقبل

وأكد أن البناء والتقدم يحتاجان إلي عزيمة وإرادة، مشددا على عمداء الكليات ضرورة الاستمرار في التواصل مع طلاب الجامعة وإعدادهم كقادة في المستقبل وتنمية روح وقيم الولاء والإنتماء لديهم والإستماع لآرائهم وفتح الحوار معهم وتعريفهم بحجم التحديات، باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع وكل المستقبل.

تكريم عمداء كلية الزراعة بسابا باشا

كما كرم المجلس في جلسته اليوم، الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، لانتهاء فترة عمادتهما وأداءهما المتميز خلال فترة عمادتهما للكليتين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.