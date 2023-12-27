فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق، اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي الإعدادية بنين، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان لها، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «حي أبو دشيش - حي علوانة - شارع مدرسة الإعدادية بنين»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار المُعلن عنها.